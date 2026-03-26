A Valedora do Pobo admite unha queixa contra o Concello de Laza por “falta de transparencia”

Unha queixa do grupo político Xuntos por Laza-Interior Galego Vivo foi admitida a trámite pola Valedora do Pobo

Concello de Laza.

A Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, vén de admitir a trámite unha queixa por falta de transparencia contra o Concello de Laza. Xuntos Por Laza -IGV denuncia que o alcalde, José Ramón Barreal, continúa sen facilitar a documentación solicitada, obrigando a recorrer á Valedora para exercer un dereito como é o acceso á información pública.

A oposición asegura que esta situación “non é puntual”, e supón un claro exemplo de “oscurantismo” na xestión municipal. Avanzan que seguirán utilizando tódolos mecanismos legais para garantir o acceso á información. A Valedora deu un prazo de 15 días ao Concello lazao para facilitar a información requirida.

Barreal asegura que pediu información sobre o alegado por Xuntos por Laza e que “xa remitimos a documentación solicitada”. Engade que dúas queixas previas ante a Valedora “con idénticos motivos e razonamentos, foron arquivadas”.

