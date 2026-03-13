La rúa Rey de Viana de Leiro se modernizará

La calle Rei de Viana de Leiro será objeto de una importante reforma, que supondrá una mejora en la movilidad, servicios y mobiliario. El proyecto tendrá una inversión de 240.000 euros y se financiará a través de un convenio entre las administraciones autonómica y local, que ayer suscribieron la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y el alcalde de Leiro, Francisco Fernández.

La intervención se ejecutará en el marco del Plan Hurbe y contempla la repavimentación completa de la calle Rei de Viana, que conecta la Casa Consistorial con la biblioteca municipal pasando junto a la Igrexa Nova, a fin de mejorar la circulación rodada y peatonal. Además, se llevarán a cabo obras en las redes de saneamiento y pluviales, así como la renovación de las aceras y de la red de abastecimiento de agua.

La actuación incluirá también la reparación del mobiliario urbano y la sustitución de luminarias, con el objetivo de mejorar la seguridad, la accesibilidad y la imagen urbana de esta calle y de la plaza situada a su inicio.

Durante la firma del acuerdo, la conselleira destacó que el proyecto “vai supoñer un antes e un despois” para este espacio urbano, mientras que el alcalde subrayó la importancia de esta actuación en una de las vías principales del municipio.

Según establece el convenio, la Xunta financiará el 70% de las obras, con una aportación de cerca de 168.000 euros, además de encargarse de contratar y ejecutar los trabajos, y el Concello de Leiro asumirá el 30 % restante, cerca de 72.000 euros. La previsión es licitar cuanto antes los trabajos, que contarán con un plazo estimado de ejecución de cinco meses.