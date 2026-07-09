La mente también se entrena en Lobeira

La Porta do Xurés de Lobeira registró un lleno absoluto este miércoles con motivo de la celebración del taller de memoria del programa A Maiores de La Región. Hasta 35 vecinos se dieron cita para entrenar sus capacidades cognitivas a través de una metodología amena y adaptada a sus necesidades cotidianas. Tras el éxito del taller de vida activa del martes, esta nueva sesión formativa confirmó las enormes ganas de aprender y socializar que tienen los mayores de la villa.

Dinámicas participativas

La encargada de guiar la actividad fue de nuevo Ana Canal, quien diseñó una serie de ejercicios de agilidad mental para asegurar el dinamismo de la sesión. Para facilitar la integración, decidió dividir a los vecinos en pequeños grupos para que todos participaran en los juegos. La sesión comenzó con un ejercicio de presentación, en el que debían decir su nombre y un animal que empezase por su inicial, con la dificultad añadida de “lembrar os dos anteriores”, una estrategia que puso a prueba su memoria a corto plazo.

A lo largo de la mañana, los ejercicios avanzaron hacia retos lingüísticos y matemáticos, incluyendo series numéricas, la creación de palabras a partir de letras sueltas y un animado juego de “tutti frutti” organizado por categorías como colores, animales o lugares. La monitora destacó la “magnífica resposta” de la localidad, con la participación de usuarios de la residencia de mayores de Lobeira, quienes salieron de su rutina y compartieron tiempo con sus vecinos.

La monitora del taller de memoria, Ana Canal -de pie-, organizó a los asistentes en pequeños grupos. | Xesús Fariñas

Juegos de toda la vida

Los asistentes se mostraron encantados con las dinámicas y explicaron las costumbres que mantienen en sus hogares para ejercitar el cerebro. Antonio Seoane, de 73 años, manifestó que “o que máis me costou foi ter que escribir, pero o de repetir palabras estivo moi ben”, y añadió que en su día a día le gusta hacer “cruciletras”. Por su parte, a sus 70 años Herminia Gándara apuntó que “na casa fago moitos pasatempos, sopas de letras e sudokus para ter a cabeza ocupada”. Saladina Álvarez, de 80 años, coincidió en el beneficio de estas aficiones, señalando que “as contas de sumar veñen moi ben no día a día”.

La importancia de este tipo de talleres fue muy valorada por alumnos como Remigio Dacuña, de 66 años, porque “obríganche a pensar constantemente”. En una línea similar se expresó María Dolores Salgado, de 68 años, quien reconoce que “aprendimos novas formas de adestrar a memoria”.

En la parte final, la profesora Ana Canal les hizo entrega de ejercicios en papel para que siguieran manteniendo en forma la mente, un obsequio que se une al mes de suscripción digital a La Región que todos recibieron. Además, les propuso “reunir fotos antigas na casa e facer un álbum personalizado, escribindo ao lado as lembranzas que lles trae cada imaxe”, un ejercicio de estimulación de la memoria que brinda un regalo para sus familias.

Encuentro con jóvenes

El programa A Maiores enfila su última sesión en Lobeira este viernes, desde las 10,00 horas, con la esperada jornada de convivencia intergeneracional. Esta actividad reunirá durante dos horas a los mayores con los jóvenes participantes en el campamento de verano del Concello, permitiendo un intercambio de experiencias, juegos tradicionales y conocimientos tecnológicos, que pondrá el broche de oro a esta exitosa edición.