Vecinos de Lobeira aprenden a mantenerse activos para vivir mejor
A MAIORES
Un nutrido grupo de vecinos de Lobeira participó en el primer taller motivacional del programa A Maiores, enfocado en el fomento de hábitos saludables y de activación física, con consejos sobre nutrición, hidratación y cómo ejercitarse desde casa
La segunda semana del programa A Maiores en Lobeira echó este martes a andar en la Porta do Xurés con una veintena de vecinos dispuestos a mejorar su calidad de vida. Paola Pérez Abanoni, responsable de marketing de La Región, destacó la gran respuesta vecinal y repartió camisetas técnicas de deporte como obsequio, que se unen a la suscripción digital mensual con la que podrán leer el diario directamente desde sus móviles.
Hábitos saludables
La monitora Ana Canal fue la responsable de impartir la sesión, centrada en promover una rutina que combine alimentación equilibrada, ejercicio e hidratación. Insistió en la importancia de mantenerse “dinámicos e, sobre todo, constantes”, recordando que “non basta con coidar da horta e desbrozar”, sino que también es necesario “camiñar a diario, polo menos unha horiña, e socializar”. Canal destacó además la implicación de los asistentes, un grupo “con escoita activa, algo moi importante”.
Tras una puesta en común sobre los hábitos y el nivel de actividad de cada participante, en la que explicaron sus circunstancias personales y estilo de vida, la monitora realizó una demostración práctica junto a tres vecinos que se ofrecieron voluntarios. Los asistentes aprendieron ejercicios de movilidad y activación corporal que pueden realizar fácilmente en casa con ayuda de elementos cotidianos, como una silla o un palo de escoba.
Benito Araújo, de 75 años, aseguró que la sesión le permitió aprender “exercicios que é conveniente facer na casa”, además de reforzar pautas de alimentación basadas en “non abusar, comer un pouco de todo e moito de nada”. Felícitas Otero, de 61 años, destacó el impacto del ejercicio en su día a día: “Dende que fago exercicio regularmente, a miña calidade de vida mellorou”. Por su parte, María Dolores Salgado, de 68 años, explicó que comienza cada jornada con unos estiramientos “que fago nada máis espertar e que me recomendou o fisioterapeuta”, y su rutina diaria incluye la bicicleta estática.
Últimas sesiones
A Maiores continúa en Lobeira este miércoles con el taller de memoria, diseñado para ejercitar la agilidad mental. El broche final a esta edición tendrá lugar el viernes con la actividad intergeneracional, un encuentro que reunirá a los vecinos con los jóvenes participantes del campamento de verano municipal, y en el que ambos grupos intercambiarán experiencias.
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