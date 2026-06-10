“Benestar en balnearios” abre plazo de solicitudes

El programa “Benestar en balnearios” de la Xunta ha abierto, hasta el próximo 26 de junio, el plazo de solicitudes de estancias durante este verano en balnearios de la red Caldaria, según dio a conocer ayer el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, quien se desplazó al concello de Lobios para visitar, junto a su alcaldesa, Carmen Yáñez, el balneario Lobios Caldaria, uno de los cuatro establecimientos de Ourense incluidos en este programa, en el que la Xunta invierte más de 331.000 euros financiando estancias con régimen de pensión completa para personas mayores de 60 años o pensionistas mayores de 55.

El delegado territorial recordó que este programa cumple un doble objetivo: por un lado, mejorar la calidad de vida de las personas mayores mediante la promoción de actitudes positivas para el autocuidado de la salud y el fomento de las relaciones sociales, y por otro, impulsar la economía local aprovechando la riqueza termal de Ourense, que es uno de los principales destinos turísticos de aguas mineromedicinales en España.

Plazas

Manuel Pardo destacó que en esta edición la Xunta ofrece más de 1.270 plazas y amplía los turnos para incluir los meses de verano, ofreciendo una experiencia que combina ocio, salud y descanso de julio a diciembre. En este contexto, señaló la importancia de los recursos naturales y culturales de la provincia de Ourense, que van de la mano de la sostenibilidad como criterio para lograr una mejor calidad de vida, y cómo la recuperación y preservación de los recursos naturales contribuyen de manera importante.

El programa también incluye los balnearios del hotel Arnoia Caldaria, en A Arnoia; hotel balneario Laias Caldaria, en Cenlle, y el Gran Balneario do Carballiño, con alojamiento en la Residencia de Tempo Libre do Carballiño.

Las solicitudes se realizarán preferentemente por vía electrónica con el formulario disponible en la sede electrónica de la Xunta.