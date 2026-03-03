Galería | La ourensana Remedios Cabanelas cumple 101 años

Remedios Cabanelas Álvarez, la vecina más famosa de la aldea de Puxedo, en el municipio de Lobios, Ourense, nació en Prencibe el 2 de marzo de 1925. Residente en Puxedo prácticamente toda su vida, mantiene a sus 101 años su carácter vivaz, su dedicación a la vida rural que hace que aún hoy cuide de su huerto y su gran sonrisa, que ha hecho que muchas personas la conozcan como “la sonrisa de Puxedo”.

Remedios fue retratada en 2017 en el mural realizado por el artista urbano Mon Devane en la plaza de San Antonio de Puxedo. Este mural forma parte de un proyecto de arte urbano en la aldea en el que el artista ha pintado varias paredes con escenas relacionadas con la vida rural y personajes locales. El de Remedios es uno de los murales más representativos: captura su imagen con gran realismo y se ha convertido en un símbolo del pueblo.

Hoy Puxedo está de fiesta al celebrar el cumpleaños de una vecina que representa la memoria, el esfuerzo y la esencia de la vida rural. Su característica sonrisa ilumina la plaza y acompaña la vida cotidiana del pueblo y su trabajo en el campo nos recuerda que la vida se cultiva, como la huerta, con paciencia, dedicación y cariño.