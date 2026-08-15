A maxia da malla revive a tradición rural en Puxedo

FESTA DA MALLA

A exitosa Festa da Malla uniu centos de veciños e visitantes ao redor do traballo agrícola en Puxedo

Sombreiro de palla, camisa branca e á faena!
Sombreiro de palla, camisa branca e á faena! | Xesús Fariñas

O rural galego volveu demostrar a súa enorme capacidade de convocatoria ao fío da recuperación das súas tradicións máis senlleiras. A celebración da tradicional Festa da Malla de Puxedo, en Lobios, converteuse nunha viaxe no tempo que logrou espertar un interese multitudinario, reunindo a decenas de veciños e visitantes nunha xornada dedicada a honrar o traballo agrícola dos devanceiros. A cita confirmou de xeito rotundo que a memoria do campo segue viva e que existe unha crecente curiosidade por coñecer de preto os oficios do pasado.

Os asistentes puideron presenciar en directo o esixente proceso de separar o gran da palla, recreado con absoluta fidelidade. Os veciños, ataviados coas súas camisas brancas e sombreiros, empuñaron os tradicionais malleos para golpear o trigo con precisión e forza sobre a eira de pedra. O asombro do público, especialmente dos turistas, multiplicouse coa posta en marcha da histórica malladora mecánica, impulsada pola forza dun tractor clásico Super Ebro azul. A poeira, o ruído do motor e o cheiro a palla envolveron aos presentes nunha atmosfera de auténtica exaltación etnográfica.

Máis aló da exhibición agrícola, o evento puxo un foco especial na necesaria transmisión do coñecemento. O futuro destas celebracións pasa irremediablemente por implicar aos máis pequenos, e así quedou reflectido nos exitosos obradoiros infantís. Numerosos nenos e nenas enchéronse de fariña para aprender xuntos os segredos do amasado artesanal do pan, conectando directamente co froito do traballo da eira.

A festa completouse cun ambiente lúdico na praza da aldea, onde os espectáculos de maxia e animación congregaron a multitude de familias á sombra das árbores, pechando unha xornada festiva na que o orgullo polo patrimonio inmaterial foi o protagonista.

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