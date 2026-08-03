Más de 11.100 hectáreas han ardido en los dos grandes incendios que afectan a Grecia

Más de 11.100 hectáreas han ardido en los dos principales incendios forestales que afectan a Grecia, localizados en Beocia y Porto Germeno, al noroeste de Atenas, según los últimos datos difundidos por las autoridades helenas.

El Observatorio Nacional de Atenas ha informado, a partir del análisis de imágenes de satélite del servicio europeo Copernicus EMS, de que hasta el mediodía del domingo habían quedado calcinadas aproximadamente 3.090 hectáreas en el incendio de Beocia y otras 8.080 hectáreas en Porto Germeno, en la región de Ática, donde el fuego continúa activo.

El organismo mantiene el seguimiento de la evolución de ambos incendios mediante información satelital y modelos destinados a anticipar las condiciones meteorológicas que pueden favorecer la propagación de las llamas.

Fuertes vientos complican las labores de extinción

El director de Planificación Estratégica y Comunicación de la Jefatura del Cuerpo de Bomberos, Vasilios Vatrakoyanis, ha advertido de las “condiciones extremadamente difíciles” a las que se enfrentan los equipos de emergencia, especialmente por unos fuertes vientos que llevan cinco días consecutivos afectando al país.

Durante la jornada se desplegaron decenas de medios aéreos, entre aviones y helicópteros, además de camiones cisterna procedentes de las regiones de Ática y Grecia Central.

También participan en las labores de extinción equipos de maquinaria pesada encargados de despejar las zonas afectadas y crear cortafuegos. Según los Bomberos, estas actuaciones han permitido contener algunos de los frentes.

La magnitud de la emergencia se enmarca en una semana especialmente complicada para Grecia. Desde el pasado 27 de julio se han registrado 220 incendios agroforestales en distintos puntos del país.

33 detenidos por incendios

Las autoridades griegas han detenido a 33 personas en los últimos cinco días en relación con los incendios. De ellas, 30 fueron arrestadas por presunta negligencia y otras tres por supuestos actos intencionados.

Además, se han impuesto 22 multas administrativas por un importe total de 70.100 euros.

Los Bomberos han señalado especialmente los incidentes relacionados con trabajos que generan calor o chispas, sobre todo mediante maquinaria pesada, realizados durante jornadas en las que el riesgo de incendio era elevado o extremo.

En el caso del incendio de Beocia, las primeras investigaciones sitúan el origen de las llamas cerca de un parque eólico, aunque no en sus aerogeneradores ni en las instalaciones del propio parque.

Según Vatrakoyanis, el punto de inicio fue localizado en una línea de transmisión eléctrica situada a unos 500 metros de los aerogeneradores y utilizada para transportar la electricidad generada por el parque hacia la red eléctrica. Las autoridades han recordado que ya se produjo otro incendio en ese mismo punto a finales de junio.

Equipos especializados en la investigación de incendios provocados se encuentran desplegados en los principales focos para analizar las causas y recabar pruebas.

Dos muertos en un accidente de helicóptero

La emergencia ha dejado también dos víctimas mortales después de que un helicóptero implicado en las labores de extinción chocara con otro aparato mientras combatían las llamas.

Los fallecidos son el piloto danés y el coordinador griego de uno de los helicópteros. Otras dos personas, el piloto británico y el coordinador griego del segundo aparato, resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital General de la 251.ª Fuerza Aérea, donde permanecen con pronóstico reservado.

Las autoridades griegas han insistido en que el riesgo de incendio continúa siendo “muy alto” y han advertido de que el país atraviesa “quizás los días más difíciles del verano”, en un contexto marcado por las altas temperaturas, los fuertes vientos y la sucesión de incendios en diferentes regiones.