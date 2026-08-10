Más de 15.000 ceutíes reclaman respuestas a España y Europa ante la crisis migratoria

Más de 15.000 personas, según las cifras facilitadas por los organizadores, han participado este domingo en una concentración convocada por las Cuatro Culturas de Ceuta para reclamar una respuesta "urgente" de las autoridades españolas y europeas ante la crisis migratoria que atraviesa la ciudad.

Cristianos, musulmanes, hindúes y judíos se han unido en la Plaza de la Constitución bajo el lema "Basta Ya. Ceuta no se rinde", en una movilización en defensa de la convivencia, la unidad y la españolidad de la ciudad. Los asistentes han portado banderas de España y de Ceuta y han coreado consignas relacionadas con la situación migratoria.

El acto ha contado con la presencia del presidente de Ceuta, el 'popular' Juan Vivas, y miembros de su Gobierno, además de representantes de Ceuta Ya!, PSOE y el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC). Vox no ha participado en la convocatoria.

Durante la concentración, los representantes de las Cuatro Culturas han leído un manifiesto en el que han reclamado al Gobierno de España, a las instituciones europeas y al resto de administraciones públicas una respuesta ante la situación que vive la ciudad.

El presidente de la Comunidad Hindú y portavoz del comité organizador, Ramesh Chandiramani, ha sido el encargado de leer el manifiesto. Antes de su intervención, los asistentes han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio, con 83 personas fallecidas únicamente en aguas españolas.

Las Cuatro Culturas han defendido su voluntad de ser "parte de la solución" y han subrayado que la movilización pretende poner de manifiesto aquello que une a los ceutíes "por encima de cualquier diferencia de credo, cultura, procedencia o tradición".

Los representantes religiosos han calificado de "extraordinariamente crítica" la situación que ha atravesado Ceuta tras lo que consideran una "violación de la integridad territorial".

En este contexto, han reclamado "medios suficientes, recursos humanos y materiales, una atención prioritaria a nuestras fronteras y una respuesta estable" que permita garantizar la seguridad, la asistencia humanitaria, la protección de los servicios públicos y el bienestar de los ciudadanos.

Los organizadores han insistido en que sus reivindicaciones no nacen "del rechazo a nadie, sino de la responsabilidad hacia todos", y han situado la defensa de la convivencia como uno de los principales objetivos de la protesta.

Reclaman seguridad y cohesión social

El manifiesto también ha reclamado medidas destinadas a proteger la dignidad de las personas, garantizar la seguridad de la población y preservar la cohesión social, evitando que la falta de recursos pueda generar "tensión, miedo o enfrentamiento".

"Ceuta no puede afrontar sola una situación que supera ampliamente sus capacidades y que afecta al conjunto de España y de Europa", han señalado los representantes de las cuatro confesiones religiosas.

Asimismo, han apelado a los valores de "paz, fraternidad, solidaridad, justicia y ayuda al prójimo" que, según han destacado, comparten sus respectivas tradiciones.

La movilización ha concluido con un llamamiento a las autoridades para que actúen con "responsabilidad, compromiso y respuestas", a la sociedad española para que muestre "solidaridad" y a los ceutíes para que mantengan la "serenidad, confianza y unidad".

Una vez finalizado el acto oficial, una parte de los asistentes ha iniciado una marcha espontánea hacia la Plaza de los Reyes, donde se encuentra la sede de la Delegación del Gobierno. Los manifestantes han reclamado la dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, y han coreado consignas contra el Ejecutivo central y sus responsables políticos.

Entre los gritos se han escuchado peticiones para que el delegado "dé la cara" y abandone su despacho, además de críticas dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La Policía Nacional ha desplegado un dispositivo de seguridad en las inmediaciones de la Delegación del Gobierno, con varios vehículos policiales y agentes antidisturbios, mientras se delimitaba el acceso al edificio. Los participantes también han reclamado el retorno de los migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva y han expresado su rechazo a la presencia irregular de extranjeros en la ciudad.