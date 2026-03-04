Unos 150 desaparecidos en el Índico tras el hundimiento de un buque de guerra de Irán

Unas 150 personas se encuentran desaparecidas en aguas del océano Índico, frente a las costas de Sri Lanka, tras el hundimiento de un buque de guerra de Irán.

Este ataque ha sido reivindicado por Estados Unidos, que ha explicado que la maniobra fue posible gracias al lanzamiento de un torpedo desde un submarino. De hecho, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha destacado que se trata de la primera vez que se lleva a cabo una operación de este tipo desde la II Guerra Mundial.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, ha detallado que las fuerzas norteamericanas han destruido más de una veintena de medios navales iraníes.

Del total de tripulantes del buque enviado "al fondo del mar", en palabras de Caine, la armada ceilandesa ha informado de que algo más de una treintena han podido ser rescatados, de modo que restan por aparecer aproximadamente 150.