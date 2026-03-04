Dos nuevos buques, atacados en el estrecho de Ormuz

Un buque mercante ha sido atacado por un proyectil cuando transitaba por aguas del estrecho de Ormuz, a pocos kilómetros de Fujairah, en Emiratos Árabes, causando daños en el barco; mientras en aguas de Omán, a unos 250 kilómetros al este de Mascate, se ha informado de una "fuerte explosión" registrada en las proximidades de una embarcación, aunque sin dejar daños materiales o personales.

Todo ello, después de que las autoridades de Irán hayan asegurado que ya han atacado a diez petroleros en este punto clave del comercio marítimo mundial en represalia por la campaña de bombardeos lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país.

Se trata de información facilitada por el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido, que ha vuelto a recomendar “cautela” a todos los buques que transiten por esa zona.

Estos incidentes se producen en medio de la escalada bélica en la región a raíz de la decisión de Irán de responder a los ataques estadounidenses e israelíes con bombardeos sobre el país hebreo e instalaciones norteamericanas en los países del golfo Pérsico.

La Guardia Revolucionaria de Irán ya anunció el cierre del estrecho de Ormuz, ruta de paso de una cuarta parte del petróleo mundial y de un quinto del gas natural, poniendo así sobre aviso a todo buque dispuesto a atravesar ese punto geográfico.