El ataque a la planta de gas de QatarEnergy: una pérdida de 20.000 millones de dólares anuales

El ministro de Energía de Qatar y presidente de la petrolera estatal QatarEnergy, Sad bin Sherida al Kabi, ha apuntado que su capacidad de exportación de gas natural licuado ha sufrido una reducción del 17% debido a los ataques con misiles realizados por Irán, cuyos daños en el complejo de Ras Lafan costarán 20.000 millones de dólares en ingresos anuales.

Asimismo, ha alertado de que "los extensos daños" provocados en las instalaciones "tardarán entre tres y cinco años en repararse" y, además, obligarán a la petrolera a "declarar fuerza mayor durante un máximo de cinco años en algunos contratos de GNL a largo plazo". "El impacto afecta a China, Corea del Sur, Italia y Bélgica", ha precisado.

"Este ataque fue contra todos los que defendemos el desarrollo y el progreso humano, sustentados en un acceso justo, fiable y seguro a la energía", ha reprochado, antes de tachar los ataques de “injustificados e insensatos”. “No solo atentaron contra el Estado de Qatar, sino también contra la seguridad y la estabilidad energética mundial”, ha incidido.

En concreto, los bombardeos han dañado dos plantas de gas natural licuado que pertenecen a QatarEnergy y, en menor medida, a la estadounidense ExxonMobil, que posee un 34 y un 30% de cada una. Entre las dos producen 12,8 toneladas anuales, lo que equivale a una reducción del 17% en las exportaciones anuales qataríes de esta sustancia, según el ministro.

Otros daños

En paralelo, ha dado cuenta de que los ataques también han alcanzado a la refinería Pearl GTL (Gas a Líquido), una instalación de producción compartida que opera la empresa británica de hidrocarburos Shell. "Se está evaluando el daño causado", ha apuntado, no sin indicar que "se prevé que permanezca fuera de servicio durante al menos un año".

Al hilo de ello, QatarEnergy ha avisado de que esta interrupción derivará en una pérdida en la producción de los productos asociados: 18,6 millones de barriles de condensados (un 24% de las exportaciones de Qatar), 1.281 toneladas de gas licuado de petróleo (un 13%), 594.000 kilos de nafta y 180.000 de azufre (un 6% en ambos casos), así como 309,54 miles de pies cúbicos de helio, un 14% de las exportaciones qataríes.