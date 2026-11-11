Más del 90% de los afectados por el corralito en Paraguay ya han recuperado su dinero

Una semana después del corralito que afectó a cerca de tres millones de personas en Paraguay a raíz de la crisis en uno de los principales bancos del país, que le costó el puesto al ya expresidente Santiago Peña, las finanzas de los ciudadanos empiezan a recuperar la normalidad.

El nuevo mandatario del país latinoamericano, Pedro Alliana, ha confirmado que casi el 95% de los ahorradores afectados por la caída de Banco Ueno han vuelto a tener acceso a su dinero y se aguarda llegar a la totalidad antes de que finalice esta semana.

Las cuantías, una suma de 330 millones de dólares, se han devuelto a través del Fondo de Garantía de Depósitos.

Y, mientras el mandatario se ha comprometido a lograr "que cada familia recupere la tranquilidad que se merece", el recién nombrado procurador general de Paraguay, Samuel Rojas, se ha fijado como objetivo recuperar los fondos perdidos por el estado.

En concreto, en el Banco Ueno tenían capital entidades públicas como el Instituto de Previsión Social, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones o la Administración Nacional de Electricidad.

Peña, en prisión

Actualmente, Santiago Peña se encuentra en prisión por este caso, acusado de lesión de confianza y administración en provecho propio.

La fiscalía considera que Banco Ueno habría recibido entre 2023 y 2026 importantes depósitos de entidades públicas, al tiempo que habría realizado operaciones crediticias irregulares con empresas vinculadas al grupo económico que controla la entidad financiera.

Peña, en calidad de presidente, "habría intervenido en decisiones" de ese tipo, tras mantener con el banco relaciones económicas y societarias hasta 2023, dos años después de su ascenso al poder.