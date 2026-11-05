Un corralito que afecta a tres millones de personas provoca la dimisión del presidente de Paraguay

Santiago Peña dimite como presidente de Paraguay en medio de una importante crisis política causada por un corralito que están sufriendo tres millones de personas en el país sudamericano, que no pueden acceder al dinero que tienen depositado en el Banco Ueno, una de sus principales entidades financieras.

El Banco Central de Paraguay decidió esta semana intervenir Ueno tras una revisión de las cuentas que dejó al descubierto que el banco no contaba con suficiente respaldo patrimonial para las operaciones que estaba llevando a cabo, incluidos importantes créditos con empresas vinculadas a sus propietarios. En este contexto, impuso el cierre de sus operaciones, lo que en la práctica supuso que las sucursales dejaron de funcionar, como también los servicios online, las tarjetas y los cajeros.

En medio de amplias protestas de los ciudadanos, que se vieron privados de su dinero de la noche a la mañana, el problema pasó al plano político cuando trascendieron vínculos entre el banco afectado y el presidente paraguayo. Según la prensa del país, Peña formó parte del conglomerado que controla la entidad financiera, el Grupo Vázquez, hasta marzo de 2025, dos años después de su llegada al cargo, y la persona que situó al frente del Banco Central había presidido la entidad que dio pie a la creación de Ueno.

Las dudas generadas en torno a un posible conflicto de intereses —en medio de una investigación judicial abierta, con ocho directivos detenidos— provocaron que los diputados, con el apoyo del partido en el gobierno, planteasen la apertura de una investigación parlamentaria al presidente. De este modo, queda en manos del Senado decidir si acepta la dimisión de Peña o se celebra ese juicio político.

En este contexto de colapso bancario y crisis política, Peña ha anunciado su dimisión a través de las redes sociales, en las que ha asegurado que su "mayor deseo" es que los afectados recuperen su dinero, ahorrado sobre la base de "años de esfuerzo y sacrificio". "Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza", ha sostenido, para concluir con un agradecimiento por haber recibido el apoyo de su pueblo para convertirse en presidente.

Santiago Peña pertenece al Partido Colorado, una formación conservadora y nacionalista que ha dominado la política de Paraguay durante las últimas décadas. Con una agenda partidaria del libre mercado y favorable al entendimiento con Estados Unidos, había forjado estrechos vínculos con la administración de Donald Trump.