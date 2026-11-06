Bloqueada la dimisión del presidente de Paraguay, que se enfrenta a un juicio político por el corralito

El intento de Santiago Peña de presentar su dimisión como presidente de Paraguay para evadir el juicio político que el Senado abrió contra él a raíz del corralito que mantiene a tres millones de personas sin poder acceder a sus ahorros queda en suspenso.

De hecho, las cámaras han dado inicio ya a la primera sesión de ese juicio y ha trasladado al mandatario los cargos que pesan sobre él para que pueda preparar su defensa. Se trata de un documento de acusación detallado en quince páginas y con unos 300 folios de anexos. Ante la magnitud de la documentación, el todavía mandatario paraguayo ha pedido 72 horas para estudiarla y preparar su comparecencia.

El caso arrancó esta misma semana, cuando el Banco Central de Paraguay decidió intervenir una de las principales entidades financieras del país, Ueno. En una revisión de sus cuentas, el supervisor detectó que el banco no contaba con suficiente respaldo patrimonial para las operaciones que estaba llevando a cabo y que incluían importantes créditos con empresas vinculadas a sus propietarios. En este contexto, impuso el cierre de sus operaciones, lo que en la práctica supuso que las sucursales dejaron de funcionar, como también los servicios online, las tarjetas y los cajeros.

En medio de amplias protestas de los ciudadanos, que se vieron privados de su dinero de la noche a la mañana, el problema pasó al plano político cuando trascendieron vínculos entre el banco afectado y el presidente paraguayo. Según la prensa del país, Peña formó parte del conglomerado que controla la entidad financiera, el Grupo Vázquez, hasta marzo de 2025, dos años después de su llegada al cargo, y la persona que situó al frente del Banco Central había presidido la entidad que dio pie a la creación de Ueno.

Precisamente las dudas generadas en torno a un posible conflicto de intereses —en medio de una investigación judicial abierta, con ocho directivos detenidos— provocaron que un grupo de diputados, con el apoyo del partido del propio presidente, decidieran abrir una investigación parlamentaria sobre Santiago Peña.

El mandatario ha sido citado hoy mismo por el Senado de Paraguay, que ha rechazado la ampliación de plazos pedida por él. "Estamos respetando los tiempos establecidos en el reglamento", ha recalcado el presidente de la cámara alta, el oficialista Basilio Núñez.

Santiago Peña pertenece al Partido Colorado, una formación conservadora y nacionalista que ha dominado la política de Paraguay durante las últimas décadas. Con una agenda partidaria del libre mercado y favorable al entendimiento con Estados Unidos, ha forjado estrechos vínculos con la administración de Donald Trump.