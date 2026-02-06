Acuerdo "casi total" para proseguir con la negociación entre Irán y Estados Unidos

La delegación de Estados Unidos con el ministro de Exteriores de Omán, para la negociación indirecta con Irán

Estados Unidos e Irán han concluido este viernes la primera de las conversaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní en la capital de Omán y han llegado a un principio de acuerdo para mantener la senda de negociación.

El acuerdo al respecto ha sido "casi total", en palabras del ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, para quien supone "un buen comienzo" tras la escalada de tensión de las últimas semanas. "Se decidió que estas seguirían adelante, pero determinaremos el momento, la modalidad y la fecha en las próximas consultas que se llevarán a cabo a través del ministro de Exteriores de Omán", ha detallado a través de un comunicado.

Y, tras ocho horas de "intensa y prolongada negociación" con la mediación del canciller de Omán, ha celebrado que la cita haya servido para exponer las preocupaciones e intereses, así como las opiniones, de las dos partes. De hecho, ha apuntado que ve posible "comenzar nuevamente un proceso de diálogo" con Estados Unidos, a pesar de la "desconfianza" que existe en la república islámica hacia la potencia norteamericana a raíz del ataque del pasado mes de junio.

"Y, si el mismo proceso y las mismas posturas continúan del otro lado, podremos llegar a un marco acordado para las conversaciones y los temas que se planteen en las próximas reuniones. Depende de la otra parte y, por supuesto, de las decisiones que se tomen en Teherán", ha resumido Araqchi, mientras la delegación estadounidense todavía no ha ofrecido su versión sobre la reunión.

Quien sí se ha pronunciado ha sido el mediador, y lo ha hecho para destacar que la reunión "fue útil" en la medida que sirvió para poner sobre la mesa "los pensamientos" de los dos países y para "identificar áreas de posible progreso". Tras apuntar que aguarda repetir el encuentro, su ministerio ha emitido un comunicado para detallar que hoy se abordó "la creación de las condiciones adecuadas para reanudar las negociaciones diplomáticas y técnicas", el diálogo entre los dos países, a fin de "lograr una seguridad y estabilidad sostenibles".

Sanciones

En paralelo a este encuentro, la administración Trump ha anunciado nuevas sanciones contra dos personas y una quincena de entidades presuntamente relacionadas con la exportación de petróleo iraní, una medida que afecta también a otros 14 buques que formarían parte de la denominada flota fantasma del país.

En concreto, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido un comunicado para criticar que "el régimen iraní sigue financiando actividades de desestabilización en todo el mundo y sigue aumentando la represión dentro del país" en vez de "invertir en el bienestar de su pueblo y en mejorar una infraestructura que se cae a pedazos"

"Mientras continúen los intentos del régimen iraní de evadir las sanciones y generar ganancias a través de productos petroquímicos para financiar este comportamiento represivo y apoyar actividades terroristas, Estados Unidos actuará para que el régimen iraní y sus socios rindan cuentas", concluye el texto.