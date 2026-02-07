Advierten de que el deterioro de la red eléctrica ucraniana “compromete la seguridad nuclear”

La agencia nuclear de Naciones Unidas, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, ha advertido, a la vista de los ataques de Rusia, de que el deterioro de la red eléctrica de Ucrania “compromete la seguridad nacional”.

Ha aludido así al ataque militar ruso contra la infraestructura energética ucraniana que ha desembocado en cortes a lo largo de prácticamente todo el país.

En este escenario, el director general del organismo internacional, Rafael Grossi, ha reiterado su llamada a la “moderación", ya que "el deterioro de la situación de la red compromete la seguridad nuclear".