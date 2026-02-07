Rusia ataca el corazón de la red eléctrica de Ucrania y provoca cortes en todo el país

Nuevo ataque de Rusia contra la instalación eléctrica de Ucrania. Esta vez, el blanco han sido instalaciones cruciales para la red, como centrales térmicas y líneas de alta tensión; y las víctimas, los ciudadanos de “la mayoría de las regiones” ucranianas, que sufren cortes energéticos mientras los termómetros siguen en negativo.

En concreto, los ataques rusos han alcanzado dos de los pilares del sistema ucraniano: las centrales térmicas de Dobrotvir, en la región de Leópolis, y de Burshtyn, en Ivano-Frankivsk. Además, las subestaciones y líneas de 750 kV y 330 kV, que constituyen la base de la red eléctrica de Ucrania, también fueron atacadas.

Dada la situación, la operadora energética estatal de Ucrania ha activado una solicitud de asistencia de emergencia a Polonia.

En este escenario, el presidente Zelenski ha requerido a sus aliados más armamento para “superar este invierno”. “Moscú debe ser privada de la capacidad de usar el frío como arma contra Ucrania”, ha subrayado.

También ha detallado que el ataque, con más de 400 drones y unos 40 misiles de diversos tipos, tuvo como principales objetivos la red eléctrica, las centrales eléctricas y las subestaciones de distribución.

La infraestructura energética de Ucrania se encuentra gravemente dañada por los ataques rusos, que se repiten de manera constante. Esta misma semana, los bombardeos ocasionaron cortes en el suministro de las regiones de Sumi, Járkov, Dnipropetrovsk y Cherkasi.

Todo ello, mientras las delegaciones rusa y ucraniana se reunían en Abu Dhabi en presencia de Estados Unidos para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra, que enfila ya su cuarto año.