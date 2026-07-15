Albares: "El acuerdo sobre Gibraltar era la última pieza del puzle del Brexit"

El ministro presidente de Gibraltar, Fabian Picardo; el secretario de Estado de Reino Unido para Europa, Stephen Doughty; el comisario Maroš Šefcovic, y el ministro José Manuel Albares, con el Tratado que normaliza las relaciones UE:Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha calificado de "histórico" el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar y ha asegurado que supone "la última pieza del puzle del Brexit". Sus declaraciones coinciden con la jornada en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside en La Línea de la Concepción el acto institucional que escenifica el fin de la Verja.

En una entrevista en RNE, Albares destacó que el pacto hace realidad "un sueño de generaciones de andaluces del Campo de Gibraltar" y abre "una nueva era" en las relaciones entre España y el Reino Unido tras culminar el único asunto pendiente derivado de la salida británica de la Unión Europea.

El ministro recordó que el acuerdo permitirá la libre circulación de personas y mercancías, ofrecerá garantías a los cerca de 15.000 trabajadores transfronterizos y favorecerá la llegada de nuevas inversiones gracias a la eliminación de los controles fronterizos terrestres y a una mayor conectividad.

"Había muchas inercias históricas y muchos prejuicios, pero se ha demostrado que la cooperación es la mejor forma de convivir y prosperar", afirmó Albares, quien defendió que el entendimiento sustituye décadas de confrontación por un modelo basado en la colaboración.

Mientras tanto, Pedro Sánchez participa este miércoles en La Línea en el acto institucional de demolición de la Verja, una ceremonia que inicialmente iba a celebrarse el pasado lunes y que fue aplazada debido al desplazamiento del presidente a Almería por el incendio forestal de Los Gallardos.

El acto tiene lugar un día después de la firma oficial del acuerdo en Bruselas por parte de la Unión Europea y el Reino Unido, con la presencia de Albares y del ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.

La desaparición de la Verja pone fin a un símbolo de más de un siglo de separación entre Gibraltar y España. A partir de ahora, los controles para acceder al espacio Schengen se realizarán en el aeropuerto del Peñón, mientras que el paso terrestre quedará libre de controles fronterizos, marcando el inicio de una nueva etapa para las relaciones entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar.