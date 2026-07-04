Albares garantiza el apoyo de España a Venezuela:"Vamos a estar al lado tanto tiempo como sea necesario"
TRAGEDIA EN VENEZUELA
El ministro de Exteriores confirma que son 34 los españoles fallecidos por los terremotos y asegura que el operativo continuará mientras exista la esperanza de encontrar supervivientes
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este sábado que España mantendrá su apoyo a Venezuela tras los devastadores terremotos que han sacudido el país. "Vamos a estar al lado del pueblo hermano de Venezuela tanto tiempo como sea necesario", ha afirmado, al tiempo que ha reiterado el compromiso del Gobierno con las labores de rescate y asistencia humanitaria.
Durante un acto celebrado en la localidad lucense de A Fonsagrada, Albares ha actualizado el balance de víctimas españolas, que asciende a 34 fallecidos, mientras que otras 140 personas permanecen en paradero desconocido y 11 han sido localizadas "desgraciadamente bajo los escombros".
El ministro ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos y ha expresado su apoyo a quienes continúan buscando a sus seres queridos. "El sufrimiento del pueblo de Venezuela también golpea evidentemente a los españoles", ha señalado.
Asimismo, ha destacado el despliegue de medios españoles en la zona afectada, con la participación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), equipos de rescate y un hospital de campaña. Albares ha subrayado que estos efectivos permanecerán sobre el terreno "mientras haya la esperanza de rescatar a una sola persona con vida".
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