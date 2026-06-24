Albares anuncia que España abrirá una embajada en Islandia cuando lo permita el presupuesto

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y su homóloga de Islandia, Thorgerdur Katrin Gunnasdottir, durante su encuentro en Reikiavik

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado la intención del Gobierno de abrir una nueva embajada de España en Islandia en cuanto las condiciones presupuestarias lo permitan.

El anuncio se ha producido durante la visita oficial del ministro a Reikiavik, donde ha mantenido encuentros con su homóloga islandesa, Þórdís Kolbrún R. Gunnarsdóttir, y con otras autoridades del país. Albares ha señalado que la actual representación diplomática española —una antena abierta hace tres años— será elevada a embajada plena en cuanto sea posible.

El titular de Exteriores ha subrayado que la apertura de la embajada es una “prioridad” para el Gobierno, si bien ha precisado que está condicionada a la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. La decisión llega después de que Islandia inaugurara recientemente su embajada en Madrid, reforzando así las relaciones bilaterales.

Debate europeo en Islandia

La visita coincide con un momento político clave en Islandia, que celebrará próximamente un referéndum para decidir si reabre el proceso de adhesión a la Unión Europea (UE). En este contexto, Albares ha puesto en valor los beneficios de la integración europea, destacando la experiencia de España desde su entrada en el bloque comunitario hace cuatro décadas.

El ministro ha calificado la pertenencia de España a la UE como una “historia de éxito” y ha defendido que los beneficios de la integración “son abrumadoramente positivos” frente a cuestiones específicas que puedan generar debate interno en los países candidatos.

Asimismo, ha recordado el décimo aniversario del referéndum del Brexit, asegurando que la salida del Reino Unido de la UE no ha generado réplicas en otros Estados miembros, sino más bien el efecto contrario: “se vive mejor dentro”, ha afirmado.

Cooperación bilateral y seguridad en el Ártico

Albares ha destacado también la relevancia estratégica de Islandia como aliado dentro de la OTAN y su papel en la seguridad del Atlántico Norte y del Ártico. España, ha señalado, mantiene su compromiso con la estabilidad de la región y su participación en operaciones de la Alianza Atlántica.

Durante la visita, ambos países han firmado cuatro acuerdos de cooperación en materia de consultas políticas, formación diplomática, igualdad de género y colaboración científica. Además, se ha acordado reforzar la enseñanza del español en Islandia y avanzar en proyectos conjuntos en investigación polar y economía azul.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha destacado que la agenda de trabajo también ha permitido explorar nuevas vías de cooperación económica en sectores como las energías renovables, la industria naval y la seguridad aérea.