Exteriores eleva a 34 los españoles muertos en los terremotos de Venezuela

Equipos de emergencias, personal de ayuda humanitaria y voluntarios llevan a cabo labores de búsqueda, rescate y asistencia en La Guaira tras los potentes terremotos que sacudieron Venezuela.

El último balance oficial, difundido este sábado, eleva a 34 los españoles muertos por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela a finales de junio, dos víctimas más que en la estimación publicada el viernes. Al mismo tiempo, el número de desaparecidos ha descendido de 142 a 140, mientras que 11 españoles localizados continúan sepultados bajo los escombros a la espera de poder ser rescatados.

Ante esta situación, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha recordado que siguen operativas todas las líneas de emergencia consular, cuyos contactos pueden consultarse tanto en las redes sociales del Ministerio como en las de la Embajada de España en Caracas, e insiste en que los ciudadanos españoles que se encuentran en Venezuela recurran a estos canales en caso de necesidad.

Por su parte, el Gobierno venezolano mantiene activadas las labores de búsqueda y rescate, transcurrida ya más de una semana desde los seísmos. La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, aseguró este viernes que la prioridad sigue siendo localizar supervivientes allí donde existan indicios de personas atrapadas bajo los edificios derrumbados. "No hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate", afirmó, subrayando que los equipos continuarán trabajando en todos los "puntos activos" en los que todavía haya posibilidades de encontrar personas con vida.

Rodríguez también anunció la llegada a Venezuela de un equipo especializado procedente de Israel, cuyos integrantes colaborarán tanto en la localización de posibles supervivientes como en la evaluación de los edificios dañados antes de iniciar las tareas de reconstrucción.

En paralelo, la dirigente explicó que mantiene conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con el Departamento de Estado de Estados Unidos para crear un fondo de reconstrucción dotado inicialmente con 200 millones de dólares (unos 175 millones de euros), destinado a financiar la recuperación de las zonas devastadas.

Las autoridades venezolanas han contabilizado ya 862 réplicas desde que se produjeron los terremotos, por lo que han advertido del riesgo que suponen para las estructuras ya dañadas y han pedido extremar la precaución durante las labores de rescate y evaluación de edificios.

Rodríguez defendió además la actuación del Gobierno ante las críticas por una supuesta lentitud en la respuesta inicial. Según afirmó, los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad "se activaron inmediatamente" tras los seísmos y justificó la militarización del estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas, para evitar situaciones de caos que, a su juicio, podían dificultar el trabajo de los equipos de rescate.

Según el último balance oficial, el doble terremoto ha causado ya 2.645 fallecidos, 12.666 heridos y 15.050 personas sin hogar, mientras continúan las tareas de búsqueda de desaparecidos y comienzan a planificarse los trabajos para la reconstrucción de las infraestructuras dañadas.