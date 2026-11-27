El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, un think tank británico especializado en seguridad global, conflictos militares y geopolítica, alerta del aumento de sabotajes rusos contra Europa, hasta el punto de que no descarta "un ataque con numerosas víctimas" en suelo del viejo continente.

Según su análisis, la guerra híbrida que Rusia está librando en Europa "ha fracasado hasta ahora en su propósito estratégico", toda vez que el apoyo a Ucrania y el rearme del continente está cada vez más reforzado, de modo que el centro de investigación no descarta que el Kremlin decida dar un paso más.

"Una sola operación que causara víctimas mortales generaría demandas de represalias y probablemente pondría de manifiesto las divisiones entre los gobiernos europeos", analiza, teniendo en cuenta que Moscú "ha buscado activamente explotar las divisiones existentes en las sociedades europeas".

Respuesta europea

Al hilo de ello, el think tank ha detectado cómo los distintos países europeos están respondiendo a la guerra híbrida incidente por incidente, y fundamentalmente con sanciones diplomáticas, pero echa en falta una estrategia global. "Señalar públicamente, al menos entre los estados miembros de la OTAN, qué nivel de daño desencadena qué respuesta daría a Europa una mayor oportunidad de cambiar la estrategia del Kremlin", ha señalado.

En este sentido, tras apuntar que en el último año los sabotajes rusos han aumentado un 16% y que el recurso a incendios provocados y explosivos prácticamente se duplicó, tiene claro que la cuestión clave pasa por transformar las decisiones nacionales en una estrategia global que impida "un ataque con numerosas víctimas" o una interrupción de las líneas de suministro militar a Ucrania.