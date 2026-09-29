Rusia admite ya una guerra híbrida contra Europa: "Estamos sofocando una amenaza directa"

"Estamos recurriendo a la fuerza bruta para sofocar una amenaza directa contra nosotros". Con estas palabras, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha admitido la guerra híbrida que Moscú está llevando a cabo contra distintos países europeos, especialmente aquellos que comparten frontera con Ucrania, precisamente por apoyar a Kiev frente al intento de invasión diseñado por el Kremlin.

Frente a estos hechos, Lavrov ha acusado a Europa de prestar apoyo "al régimen nazi" del país que dirige Volodimir Zelenski "para librar una guerra contra Rusia". "Nos disparan con sus armas", ha recalcado, en referencia al material armamentístico enviado a Ucrania, en lo que supone la primera vez que el Kremlin reconoce que está pergeñando ataques en el viejo continente.

Es más, hasta ahora las autoridades rusas negaban toda implicación en cualquier acto de sabotaje, presión migratoria o ataque informático atribuido al país soviético y atribuían las acusaciones a "exageraciones" de los gobiernos europeos para justificar ante su ciudadanía el gran desembolso económico para apoyar a Ucrania.

Estas afirmaciones llegan apenas una semana después de que Francia enfatizase que la guerra híbrida de Rusia contra Europa "es real" y que así lo tienen acreditado las agencias de inteligencia de distintos países, mientras desde Polonia su primer ministro, Donald Tusk, señalaba hoy mismo que "los ataques rusos cerca de la frontera polaca se han vuelto constantes" y que el comportamiento de Rusia es "cada vez más agresivo".

"Hay que mantener la calma y mantener el apoyo a Ucrania", ha recetado hoy mismo el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, no sin dejar claro que Moscú no logrará sus propósitos de dividir a la Alianza para detener la ayuda a Kiev. "Rusia está fracasando. En el campo de batalla en Ucrania y en su intento de socavar nuestra unidad y nuestro apoyo a Ucrania", ha asegurado.

En medio de todo esto, Vladimir Putin ha vuelto a decretar un aumento del personal del ejército ruso para que cuente con 1,55 millones de militares, unos 50.000 más que en septiembre de 2024 y unos 200.000 más que en diciembre de 2023.