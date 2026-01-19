Andalucía lanza fondos de capital riesgo por casi 60 millones para impulsar startups y el crecimiento de pymes

La Junta de Andalucía ha publicado la licitación de los primeros fondos de capital riesgo gestionados por Andalucía TRADE destinados a apoyar a startups y pymes en fase de crecimiento. El nuevo instrumento contará con una dotación pública de 58,8 millones de euros, cofinanciados con fondos FEDER, y aspira a movilizar hasta 150 millones de euros de inversión total, gracias a la captación de capital privado.

Según ha informado la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, estos fondos permitirán atraer alrededor de 90 millones de euros de inversión privada, con el objetivo de corregir el déficit de financiación que afrontan las empresas innovadoras en sus primeras fases o en procesos de expansión.

Bajo la denominación Fomento de la competitividad de las pymes en Andalucía, el instrumento se estructura en dos líneas. La línea Start Up, dotada con 9,8 millones de euros, se articulará a través de un único fondo y estará dirigida a empresas de menos de siete años y con una facturación inferior a dos millones de euros. Por su parte, la línea Expansión, con 49 millones de euros, se distribuirá en dos fondos y se orientará a pymes con tracción y vocación de crecimiento mediante inversión, empleo o apertura de nuevos mercados.

Las operaciones podrán instrumentarse mediante entradas de capital o préstamos participativos, con importes de hasta 400.000 euros por empresa en el caso del fondo Start Up y hasta 2,5 millones de euros en el fondo de Expansión. Se financiarán tanto inversiones en activos materiales e inmateriales como gastos operativos y determinados proyectos de crecimiento no orgánico.

La gestión de los fondos será indirecta y recaerá en entidades gestoras seleccionadas mediante licitación pública, conforme a la normativa estatal y europea. Estas deberán estar autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), contar con un equipo mínimo de tres profesionales especializados y disponer de oficina operativa en Andalucía una vez constituido el fondo. Andalucía TRADE supervisará la elegibilidad y el destino de las inversiones, mientras que las gestoras tendrán autonomía en las decisiones de inversión y desinversión.

El plazo para presentar ofertas finalizará el 13 de febrero para la línea de Expansión y el 16 de febrero para la línea Start Up. La Junta prevé que los fondos estén plenamente operativos a lo largo de 2026 y que se puedan realizar unas 60 inversiones, con un efecto multiplicador estimado de 2,5. El periodo de inversión se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2029 y el de recuperación hasta finales de 2036.

Con este nuevo instrumento, Andalucía refuerza su apuesta por el capital riesgo como palanca para consolidar el tejido empresarial, atraer inversión privada y favorecer el crecimiento de empresas innovadoras en la comunidad.