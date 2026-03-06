Anthony Carreño, presidente del Centro Español de Tampa: “Estamos ante una guerra ilegal que no tiene justificación”

El recrudecimiento del conflicto tras el ataque de Estados Unidos contra Irán está provocando reacciones encontradas entre los estadounidenses y también entre la comunidad española en el país norteamericano. Uno de ellos es Anthony Carreño, presidente del Centro Español de Tampa, veterano ex piloto militar estadounidense de 77 años y nieto de emigrantes españoles, quien en declaraciones a La Región Internacional ha hecho una dura crítica a la decisión de Washington y ha defendido la postura adoptada por el Gobierno español.

Carreño, figura conocida y muy querida dentro de la histórica institución fundada por la emigración española en Florida, considera que el actual escenario internacional responde más a una estrategia política interna que a una necesidad real de seguridad. “No debemos hablar de Trump en el contexto de la política, sino en el contexto de una locura completa. No hay ninguna razón para lo que él hace. Buscar lógica a sus políticas es una pérdida de tiempo”, afirma.

El presidente del Centro Español sostiene que la ofensiva militar podría estar vinculada a la situación política interna en Estados Unidos. “Yo pienso que inició la guerra para crear una distracción acerca del escándalo de Epstein y también de la economía, que no va bien aquí”, señala.

Anthony Carreño (izquierda) y Bill Wear (derecha), ambos ex pilotos militares junto al periodista Marcelo Carbone (en el centro de la imagen) durante una visita a España | La Región Internacional

Carreño recordó además que durante la campaña electoral el actual presidente estadounidense prometió evitar conflictos prolongados. “Durante su campaña prometió que si él fuera elegido nunca empezaría una guerra ‘sin final'. Yaquí estamos”, lamentó.

Desde su doble vínculo con Estados Unidos y España, país que visita con frecuencia y donde mantiene vínculos familiares respalda sin fisuras la posición adoptada por el Gobierno español. “Como nieto de españoles que conoce bien a España, me siento orgulloso de lo que ha hecho Sánchez”, explica.

A su juicio, la posición española responde a una lectura jurídica del conflicto. “Primero, porque su concepto de la guerra es verdad: es una guerra ilegal”, afirmó, al tiempo que criticó el tono utilizado desde Washington hacia el Gobierno español. “También la respuesta de Trump viene de una posición de arrogancia, como si España fuera un país del tercer mundo totalmente dependiente de Estados Unidos”, añade.

Carreño es especialmente crítico con lo que considera una actitud contradictoria de la política exterior estadounidense en las últimas semanas. “Trump tiene la hipocresía de criticar a España diciendo que, como miembro de la OTAN, debería ayudar a otro miembro, y hace cuatro semanas decía que íbamos a atacar Groenlandia, que es territorio de Dinamarca. Parece mentira”, concluyó.