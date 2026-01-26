El presidente del Centro Español de Tampa denuncia la “hipocresía” del Gobierno de EE. UU. tras el asesinato de dos activistas en Minneapolis

El presidente del Centro Español de Tampa, Anthony Carreño, ha denunciado públicamente los hechos ocurridos en Minneapolis tras la muerte a tiros de Alex Pretti a manos de agentes federales, y ha cuestionado duramente la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En una publicación difundida en redes sociales, Carreño criticó la justificación ofrecida por el DHS, que sostiene que Pretti fue abatido por portar un arma "legalmente cancelada" durante una manifestación, lo que, según las autoridades federales, lo convertía en una amenaza para los agentes de ICE. “El DHS está diciendo que Alex Pretti apareció en la manifestación con un arma legalmente oculta y que, por lo tanto, estaba planeando matar a muchos agentes de ICE. Según ellos, esa es la razón por la que fue asesinado”, señaló.

Además, subrayó la contradicción política que, a su juicio, encierra este argumento.“Qué irónico. Esta administración y sus seguidores son precisamente quienes lucharon por el derecho a portar legalmente un arma oculta. Parece que solo las personas de persuasiones políticas de extrema derecha pueden hacerlo. Los demás deberían ser asesinados en el lugar.Hipocresía, parece que sólo los de persuasiones políticas de extrema derecha deben poder portar armas ocultas. Otros deberían ser asesinados en el lugar", afirmó.

Críticas a ICE y advertencia sobre las libertades civiles

Las declaraciones de Carreño se producen tras los disturbios y protestas en Minneapolis, desencadenados tras la intervención y muerte de dos activistas y el posterior despliegue de fuerzas federales, una actuación que ha sido cuestionada por organizaciones civiles y autoridades locales.

El dirigente del Centro Español de Tampa, en una publicación anterior el pasado mes de junio, ya acusaba a ICE de actuar de forma deliberadamente provocadora. “ICE utilizó tácticas tipo gestapo para empujar a la gente a tomar las calles. El envío de tropas federales está diseñado para empeorar la situación”, comentó.

Asimismo, sostiene que la crisis está siendo instrumentalizada políticamente.“Trump utilizará esto como excusa para suspender libertades civiles y tomar el control del gobierno del estado La ley marcial no está fuera del escenario”, advirtió, comparando la situación con episodios históricos de concentración de poder tras crisis provocadas.

Carreño anticipaba el verano pasado el enfoque selectivo de las redadas migratorias y sugería que se concentran en territorios políticamente adversos al Gobierno federal. “Si ICE realizara redadas en zonas políticamente ‘rojas’, como, Miami o el Central Valley de California, sus cuotas de arresto se llenarían en horas”, afirmó.

Con orígenes familiares en España, Anthony reside actualmente en Florida y es una figura ampliamente conocida en el ámbito cultural y social por haber sido uno de los principales impulsores y protagonistas del proyecto audiovisual y de la exposición "Inmigrantes Invisibles", una iniciativa centrada en visibilizar la historia y el legado de la emigración española en Estados Unidos.