Arabia Saudí advierte a Irán de que responderá si vuelve a atacar en su país
Ataque a Irán
Arabia Saudí ha responsabilizado a Irán del ataque con drones contra la embajada de Estados Unidos en Riad y ha advertido de que habrá una respuesta militar en caso de que se repitan acciones como esta.
"Este acto cobarde e injustificado viola todas las normas y leyes internacionales", han recalcado las autoridades saudíes, ya que la Convención de Ginebra confiere inmunidad a las instalaciones y el personal diplomático, incluso en caso de conflicto armado.
Además, tras recordar que Arabia Saudí no permitió a Estados Unidos utilizar su territorio para atacar a Irán, ha dejado claro que otro incidente como este "empujará a la región a una mayor escalada".
Tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel —que deja por el momento cerca de 800 muertos en la república islámica, según ha confirmado la Media Luna Roja—, Irán ha respondido lanzando misiles y drones contra distintas ubicaciones en el país hebreo y contra bases e instalaciones estadounidenses en países del golfo Pérsico.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
NEUROCIENCIA Y ENVEJECIMIENTO SALUDABLE
Un cerebro de superanciano genera más neuronas nuevas
INCONGRUENCIAS EN ADAMUZ
La CIAF alerta de posibles manipulaciones en los informes de soldaduras tras el accidente de Adamuz
CORRUPCIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES
Seis personas en la cúpula de Forestalia, incluido un exalto cargo del Ministerio de Transición Ecológica