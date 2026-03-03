Arabia Saudí advierte a Irán de que responderá si vuelve a atacar en su país

Arabia Saudí ha responsabilizado a Irán del ataque con drones contra la embajada de Estados Unidos en Riad y ha advertido de que habrá una respuesta militar en caso de que se repitan acciones como esta.

"Este acto cobarde e injustificado viola todas las normas y leyes internacionales", han recalcado las autoridades saudíes, ya que la Convención de Ginebra confiere inmunidad a las instalaciones y el personal diplomático, incluso en caso de conflicto armado.

Además, tras recordar que Arabia Saudí no permitió a Estados Unidos utilizar su territorio para atacar a Irán, ha dejado claro que otro incidente como este "empujará a la región a una mayor escalada".

Tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel —que deja por el momento cerca de 800 muertos en la república islámica, según ha confirmado la Media Luna Roja—, Irán ha respondido lanzando misiles y drones contra distintas ubicaciones en el país hebreo y contra bases e instalaciones estadounidenses en países del golfo Pérsico.