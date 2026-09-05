Argentina sanciona a 45 empresas por explotar petróleo en Malvinas

El gobierno de Argentina ha iniciado el proceso para sancionar a 45 empresas e individuos relacionados con la explotación de hidrocarburos en las Malvinas.

De este modo, las autoridades dan cumplimiento a las amenazas del presidente, Javier Milei, quien ha reavivado la tensión con Reino Unido a cuenta del archipiélago advirtiendo de que no permitiría que se explotase el petróleo de Malvinas sin autorización del gobierno argentino.

Las sanciones dispuestas ahora no solo afectan a las empresas que llevan a cabo la extracción, sino también a sus accionistas y a otras compañías que les prestan servicios para que puedan llevar adelante su actividad.

Buenos Aires justifica esta medida como "un acto de justicia" por los que lucharon por la soberanía argentina de las islas en una guerra de diez semanas librada en 1982, al tiempo que "es también un mensaje claro hacia el mundo". "La República Argentina no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Islas Malvinas", concluye el ejecutivo argentino, que asegura "toda la firmeza de la ley" para reclamar lo que "por historia y por derecho" le pertenece.

Ante este repunte de las tensiones, Reino Unido ya dejó claro en las últimas horas que la soberanía de Malvinas no está en discusión, puesto que son británicas porque así lo han decidido sus habitantes. Milei, por su parte, trata de aprovechar que el distanciamiento de Washington y Londres ha llevado a Trump a afirmar que está dispuesto a reconsiderar su postura con respecto a la soberanía inglesa del archipiélago.