La Asociación Nacional del Rifle recuerda que no se puede detener a alguien por ir armado

La Asociación Nacional del Rifle, el grupo de presión más importante de Estados Unidos a favor de la posesión de armas de fuego, ha criticado que se utilice como excusa para defender a los agentes que mataron a tiros este sábado al enfermero Alex Pretti en Minneapolis el hecho de que fuese armado cuando se acercó a las fuerzas de seguridad.

Y es que, según la policía, Pretti tenía licencia para llevar armas de fuego y, por lo tanto, estaba legalmente capacitado para llevarla consigo. De hecho, en el estado está incluso permitido exhibirlas en público.

Por tanto, “las voces públicas" que esgrimen la posesión de un arma para justificar el ataque "deberían esperar a que termine una investigación completa sin hacer generalizaciones y demonizar a los ciudadanos que respetan la ley", alega la asociación proarmas.

Además, según las imágenes aportadas por testigos, el enfermero no solo no tocó su arma, sino que le fue retirada por los agentes antes de ser acribillado a balazos, cuando no constituía ninguna amenaza.