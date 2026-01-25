Las protestas por la muerte de un hombre tiroteado por antiinmigración se extienden por EEUU

Cientos de personas se han congregado en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Seattle, Washington DC o Chicago para protestar por la muerte a tiros en la ciudad de Minneapolis de Alex Jeffrey Pretti, perpetrada por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.

Las protestas, que también se han desarrollado en la ciudad donde han ocurrido los hechos y en el resto del Estado de Minnesota, se han extendido por todo el país con mensajes en contra del cuerpo antiinmigración y con diversos actos de homenaje al fallecido.

En concreto, en Minneapolis, más de un millar de personas han participado en una vigilia en memoria de Pretti en el parque Whittier —cercano al lugar de los hechos—, en el que los congregados han portado velas y carteles contra el cuerpo federal.

Además, en otras grandes ciudades como Washington, una marcha ha concentrado a cientos de personas que se han dirigido hacia el edificio del departamento de seguridad nacional, ubicado en el suroeste de la ciudad, coreando ‘vergüenza’, según recoge el Washington Post.

Con todo, la protesta más multitudinaria ha tenido lugar en Nueva York, y en ciudades como Los Ángeles o Chicago, que también han estado entre los objetivos del inquilino de la Casa Blanca con el despliegue de la Guardia Nacional, se han desarrollado movilizaciones contra las redadas migratorias en Minnesota.

Siguen las protestas

Estas protestas se suman a las que han tenido lugar durante la jornada del viernes, cuando miles de personas también tomaron las calles de Minneapolis para denunciar los abusos cometidos durante las últimas semanas en las operaciones de los agentes de emigración.

Todo ello, después de que, el pasado 7 de enero, otro agente federal matara a tiros a la ciudadana estadounidense Renée Nicole Good; y que una semana más tarde el mismo cuerpo hiriera de un disparo en la pierna a un ciudadano venezolano.