Asturias y Carolina del Norte exploran alianzas estratégicas en biotecnología

La Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias (Asturex) ha recibido en Asturias a una delegación vinculada al ecosistema de desarrollo económico e innovación de Carolina del Norte (Estados Unidos), en una misión orientada a explorar oportunidades de colaboración, especialmente en el sector biotecnológico.

La visita, organizada en colaboración con BioAsturias, se enmarca en una fase inicial de toma de contacto entre ambos territorios, con el objetivo de contrastar prioridades, identificar áreas de interés común y detectar posibles sinergias entre empresas asturianas y el mercado estadounidense. Asimismo, la agenda permitió conocer instrumentos y programas que Carolina del Norte pone a disposición de empresas extranjeras, incluyendo iniciativas de atracción de inversión, soft-landing y formación especializada.

La delegación visitante estuvo integrada por Carl Rees, director de Biopharma Crescent; Armando Priegue-Freire, representante del Economic Development Partnership of North Carolina para España y Portugal; y John Coronado, representante del U.S. Commercial Service.

Uno de los encuentros mantenidos | Asturex

La jornada comenzó con una reunión institucional en la sede de Asturex en la que participaron el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, junto a responsables del ecosistema regional como David González (Sekuens), Bruno López (Asturex), Cristina Fanjul (CEEI Asturias), Mateo Tuñón (BioAsturias) y Pablo Fanjul, presidente del clúster. En este encuentro se compartieron líneas de trabajo, capacidades del ecosistema regional y posibles vías de cooperación.

El programa incluyó además un encuentro con 14 entidades y empresas del sector biosanitario asturiano, todas ellas vinculadas a BioAsturias, con el objetivo de identificar sinergias y abrir nuevas oportunidades de colaboración. Entre las compañías participantes destacan Microviable Therapeutics, Nanovex Biotechnologies o Loutkar Robotics, que mantuvieron reuniones bilaterales con la delegación estadounidense.

Asimismo, la agenda contempló visitas a agentes del ecosistema científico-tecnológico como Fundación Idonial y la Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA), donde también se celebraron encuentros con empresas biotecnológicas como Plabite.

Carolina del Norte está considerada uno de los principales polos internacionales en el ámbito de las biociencias, con más de 730 empresas del sector y alrededor de 74.000 empleos especializados. Su ecosistema se articula en torno al Research Triangle Park, el mayor parque de investigación de Norteamérica, y destaca en áreas como la biomanufactura avanzada, el desarrollo farmacéutico, los ensayos clínicos y los dispositivos médicos.