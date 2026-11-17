La vicepresidenta del Principado de Asturias y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, viajará a México del 16 al 19 de noviembre para impulsar la promoción internacional de la España Verde, la marca turística que agrupa a Asturias, Galicia, Cantabria y Euskadi.

Llamedo representará a los cuatro territorios en el encuentro profesional Norte Diem, que tendrá lugar el próximo 19 de noviembre en Monterrey, en el marco de la presidencia y coordinación de la marca que Asturias ejerce durante 2026.

La cita se celebrará en el hotel JW Marriott de San Pedro Garza García y reunirá a profesionales del sector turístico, agencias de viajes, turoperadores, medios de comunicación y prescriptores mexicanos. El objetivo es dar a conocer la oferta conjunta del norte de España y reforzar su presencia en un mercado con vínculos históricos y culturales con el país.

La propuesta turística de la España Verde se articula en torno a la naturaleza, la gastronomía, la cultura, el patrimonio y las experiencias vinculadas a la identidad de cada territorio. Con esta acción, las cuatro comunidades buscan ampliar su proyección internacional, diversificar los mercados de origen y atraer visitantes durante todo el año, apostando por un modelo turístico sostenible y de calidad.

La promoción en México forma parte de la estrategia internacional de la marca, que durante este año está coordinada por Asturias. El Principado asumió la presidencia en enero con el propósito de reforzar la colaboración entre las cuatro comunidades y consolidar el posicionamiento del norte de España como destino turístico conjunto.

Encuentro con la colectividad asturiana en México

La agenda institucional de Gimena Llamedo incluirá también una visita al Centro Asturiano de México, prevista para el 16 de noviembre en Ciudad de México, donde mantendrá un encuentro con los integrantes de su junta directiva.

Fundado en 1918, el Centro Asturiano de México es una de las entidades históricas de la emigración asturiana y desempeña un papel destacado en la conservación y difusión de las tradiciones, la cultura y la identidad del Principado entre la colectividad residente en el país.

La visita permitirá acercar la agenda institucional del Gobierno asturiano a la comunidad emigrante y conocer la actividad de una entidad que mantiene los vínculos entre Asturias y sus residentes en México.