Ucrania ataca dos petroleros de la flota fantasma rusa en el mar Negro

Las fuerzas armadas de Ucrania han lanzado un ataque en las últimas horas contra dos petroleros de la flota fantasma de Rusia.

Según los detalles proporcionados por Zelenski, estos barcos, empleados por Moscú para saltarse las sanciones comerciales internacionales por la guerra, estaban entrando en el puerto de Novorosiisk, en el suroeste de Rusia cuando sufrieron el ataque.

"Esos buques se utilizaban activamente para el transporte de petróleo, pero ya no", ha manifestado Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales, acompañado de un vídeo de la operación.

El ataque se ha efectuado con drones navales explosivos, gracias a las capacidades de "largo alcance" de la marina ucraniana.

De hecho, Kiev ya efectuó en el pasado esta clase de ataques, por ejemplo, en el puerto crimeo de Sebastopol, contra la flota rusa del mar Negro.