Aumenta a nueve el número españoles muertos en los terremotos de Venezuela y 131 siguen desaparecidos

El número de españoles fallecidos en los terremotos registrados el pasado jueves en Venezuela ha ascendido a nueve, según la última actualización facilitada este domingo a primera hora por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que incorpora tres nuevas víctimas mortales respecto al balance anterior.

La cifra de desaparecidos se sitúa en 131 personas, mientras que se mantienen en 14 los ciudadanos españoles que continúan localizados bajo los escombros y en torno a los cuales se concentran los principales esfuerzos de los equipos de rescate desplegados en las zonas más afectadas.

El Ministerio insiste en que la prioridad sigue siendo la localización de los desaparecidos y la atención a los heridos, en un dispositivo en el que participan equipos españoles e internacionales movilizados tras el seísmo.

Exteriores recuerda que permanecen activas todas las líneas de emergencia consular habilitadas para los ciudadanos españoles en Venezuela, disponibles a través de la Embajada en Caracas y del propio Ministerio, con los teléfonos +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314, y pide a los afectados que hagan uso de estos canales para facilitar su localización y asistencia.