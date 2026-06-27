Venezuela registra 1.430 muertos a causa de los terremotos

El gobierno venezolano ha elevado a 1.430 el número de fallecidos, mientras la cifra de heridos se sitúa en 3.238, a causa del doble terremoto que sacudió el país con magnitudes de 7,5 y 7,2 en la escala de Richter y que continuó con más de doscientas réplicas.

Es el balance actualizado por Jorge Rodríguez, el hermano de la presidenta de Venezuela, quien ha apuntado que hay 3.142 familias damnificadas que están siendo atendidas en refugios y que se están llevando a cabo más de 12.000 atenciones en zonas de desastre.

Venezuela, además, ha puesto a disposición el número 0800-RESCATE (7372283) para notificar desaparecidos, al tiempo que ha desplegado 14.000 trabajadores en el terreno.

"Nuestra prioridad es el rescate de personas que aún están con vida", ha resaltado

El estado de La Guaira —donde se ubica el aeropuerto internacional de Caracas, que tuvo que cerrar a causa de los daños— es el que concentra el mayor número de víctimas y de daños, aunque estos afectan a varias regiones del país caribeño.

Por ello, Venezuela es ahora objeto de atención de la comunidad internacional. De hecho, mientras laslabores de rescate, atención a heridos y evaluación de los daños materiales continúan en marcha también con personal de otros países, la mandataria agradeció la contribución de Estados Unidos o España, que "han venido a dar la mano solidaria al pueblo de Venezuela". "Nos ha causado una gran emoción", valoró, al tiempo que destacó también cómo los venezolanos "han ofrecido sus transportes para llevar agua y alimentos" a las zonas afectadas.

Fondo para la reconstrucción

En este contexto, la presidenta ya anunció la creación de un fondo para la reconstrucción dotado inicialmente con 200 millones de dólares, unos 176 millones de euros, con recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional.

Asimismo, se habilitará otra partida enfocada hacia la atención a las víctimas de este desastre natural.

Ante las consecuencias del terremoto, el mundo se está volcando para tratar de ayudar a Venezuela, comenzando por los países de Latinoamérica. Además, España fletó la pasada madrugada un avión con 54 rescatistas para contribuir a localizar a los desaparecidos.