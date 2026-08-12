Aumentan a casi 240 los muertos por el terremoto de magnitud 7,4 en el noroeste de Colombia

La cifra de víctimas mortales a causa del terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado el lunes en el noroeste de Colombia ha aumentado a 239 muertos y 3.755 heridos, mientras que 287 personas continúan desaparecidas, según el último balance de las autoridades colombianas.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha precisado que el departamento del Valle del Cauca es el más afectado, con 125 fallecidos, seguido de Risaralda, con 94, mientras que Chocó, donde se situó el epicentro del terremoto, suma 14 víctimas mortales y Caldas otras seis.

El director de la UNGRD, David Tamayo, ha confirmado que el organismo aceptará el apoyo para las labores de búsqueda y rescate ofrecido por cuatro países, Israel, Estados Unidos, El Salvador y Ecuador, al considerar que cumplen los requisitos internacionales establecidos para este tipo de operaciones.

Tamayo ha realizado estas declaraciones durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio de San Carlos con motivo de su toma de posesión como director del organismo, donde ha explicado los criterios empleados para coordinar la ayuda internacional.

Por su parte, el ministro de Exteriores colombiano, Omar Bula, ha defendido que el país no ha rechazado la ayuda ofrecida por otros Estados y ha asegurado que Colombia trabaja con todos los países "sin ninguna consideración ideológica o política".

Poco después, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado el envío de una delegación de ayuda a Colombia para colaborar en las tareas derivadas del terremoto, después de que el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, solicitara asistencia.

Mientras continúan las operaciones de rescate, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha informado de que ha recibido 202 cuerpos y ha logrado identificar a 122 de las víctimas, entre ellas cinco menores de edad.

Los equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda entre los escombros en las principales zonas afectadas por el seísmo, entre ellas Cali, Pereira, Quibdó y Manizales, ante la posibilidad de localizar a más personas con vida o recuperar los cuerpos de los desaparecidos.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha decretado este miércoles tres días de duelo nacional en memoria de las víctimas del terremoto, mientras continúan los trabajos para hacer frente a las consecuencias de una de las mayores catástrofes registradas recientemente en el país.