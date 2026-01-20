ACCIDENTE FERROVIARIO
España, de luto

Australia endurece la condena por delitos de odio y tenencia de armas tras el atentado en Bondi

reacción

La playa australiana de Bondi
La playa australiana de Bondi

Australia ha decidido endurecer las condenas por delitos de odio y por tenencia ilícita de armas como consecuencia del atentado que tuvo lugar el pasado mes de diciembre en Bondi Beach y que se saldó con la muerte de 15 personas que celebraban la festividad judía de Hanukkah.

Así pues, el Parlamento australiano ha dado luz verde a las leyes presentadas por el gobierno en este sentido, concebidas con el fin de reforzar la seguridad del país y de dar respuesta a las demandas de familiares y víctimas del atentado.

Antes de que se llevara a cabo la votación, el primer ministro, Anthony Albanese, ha llamado a "retirar las armas peligrosas de las calles", ya que los terroristas "no solo tienen odio en sus corazones". Por ello, ha explicado que la lucha se desarrolla "en dos frentes", el del antisemitismo y el odio en general, y el relacionado con la tenencia de armas.

Noticias relacionadas
La policía australiana acusa de terrorismo y de 59 delitos a uno de los autores del ataque en Sidney

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats