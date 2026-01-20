Australia endurece la condena por delitos de odio y tenencia de armas tras el atentado en Bondi

Australia ha decidido endurecer las condenas por delitos de odio y por tenencia ilícita de armas como consecuencia del atentado que tuvo lugar el pasado mes de diciembre en Bondi Beach y que se saldó con la muerte de 15 personas que celebraban la festividad judía de Hanukkah.

Así pues, el Parlamento australiano ha dado luz verde a las leyes presentadas por el gobierno en este sentido, concebidas con el fin de reforzar la seguridad del país y de dar respuesta a las demandas de familiares y víctimas del atentado.

Antes de que se llevara a cabo la votación, el primer ministro, Anthony Albanese, ha llamado a "retirar las armas peligrosas de las calles", ya que los terroristas "no solo tienen odio en sus corazones". Por ello, ha explicado que la lucha se desarrolla "en dos frentes", el del antisemitismo y el odio en general, y el relacionado con la tenencia de armas.