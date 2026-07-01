Ayuso pide observadores para garantizar la “transparencia” en nacionalizaciones y alerta de posible “ingeniería electoral”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado este miércoles la presencia de observadores que, según ha defendido, garanticen la seguridad y la transparencia en los procesos de nacionalización y regularización de cara a los próximos procesos electorales. Ayuso ha asegurado que la situación “inquieta” y ha anunciado su intención de trasladar esta preocupación a instancias nacionales y europeas.

Durante un almuerzo-coloquio celebrado en Club Siglo XXI, la dirigente autonómica ha señalado que “seguiremos pidiendo transparencia, rigor, iremos a las instancias que haga falta, ante la Unión Europea, ante el tribunal que sea, y también pedir a observadores. Observadores ya, no el día de las elecciones, ya”.

En su intervención, Ayuso ha cuestionado la gestión del Gobierno de España, al que ha acusado de posible “ingeniería” con el censo electoral y de fomentar “arbitrariedades” en el acceso al voto. En este contexto, se ha preguntado si el Ejecutivo central está intentando, en sus palabras, “nacionalizar socialistas”, una afirmación que ha vinculado a supuestas estrategias de ampliación del censo electoral.

La presidenta madrileña también ha planteado dudas sobre la posibilidad de que algunos electores sin, según ha dicho, “ninguna vinculación” con España puedan influir en la elección de circunscripciones, especialmente en territorios pluriprovinciales. “¿Quién lo controla, quién lo decide y con qué criterio?”, ha cuestionado.

Las declaraciones se producen en un contexto de tensión política en torno a las políticas de nacionalización y empadronamiento, así como a la gestión del censo electoral por parte del Gobierno de España, con críticas reiteradas desde la oposición por posibles efectos en la composición del electorado.

Ayuso ha insistido en que su objetivo es garantizar la “transparencia y el rigor” del sistema, y ha advertido de que, a su juicio, estas dinámicas “inquietan” en el actual contexto político.