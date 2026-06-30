Feijóo rechaza hablar de pucherazo, pero se reafirma en su denuncia a "la ingeniería electoral" de Sánchez

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante la Junta Directiva Autonómica del PP, en la Filmoteca Regional 'Francisco Rabal', a 29 de junio de 2026

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado duramente las nacionalizaciones masivas que se están llevando a cabo a través de la llamada Ley de Nietos, aunque ha rechazado hablar de "pucherazo", marcando distancias con el discurso de Vox. Según ha explicado, lo que la oposición denuncia es una estrategia de "ingeniería electoral" ejecutada por Pedro Sánchez con la vista puesta en las urnas.

Feijóo ha censurado el intento de nacionalizar a 2,5 millones de personas en apenas un año y medio mediante una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022. "En este momento las encuestas le dicen que va a perder las elecciones y se dedica a fabricar votantes", ha recriminado, alertando de que esta masa de nuevos electores no figuraba en el censo de las pasadas elecciones de julio de 2023. Asimismo, ha sumado a esta crítica la regularización extraordinaria de 1,3 millones de migrantes, una medida que, a su juicio, choca con el derecho europeo.

Alusiones a la corrupción y el viaje de Paco Salazar a Argentina

Durante la entrevista, el presidente del PP ha endurecido el tono al recordar los problemas judiciales que salpican al entorno de la Moncloa, señalando que el Partido Socialista cuenta ya con más de 120 imputados. En este contexto, ha hecho mención directa a Paco Salazar, señalando que, tras ser denunciado por acoso laboral en Presidencia, Sánchez lo ha enviado a Argentina "para buscar votos" de cara al censo exterior, donde ciudades como Buenos Aires concentran a más de 640.000 potenciales electores.

Feijóo también ha puesto el foco en la situación de la esposa y el hermano del jefe del Ejecutivo, recordando que los 15 sumarios abiertos acumulan una veintena de supuestos delitos.

"Tic antidemocrático" y miedo a perder el poder

Por último, el líder de la oposición ha calificado de "enorme carcajada" la respuesta de Sánchez en el Congreso tras aprobarse una iniciativa que le instaba a dimitir o a someterse a una cuestión de confianza. Para Feijóo, este gesto denota un preocupante "tic antidemocrático" de alguien que "pretende apropiarse del país" tal y como hizo con su propio partido.

A su juicio, el presidente del Gobierno tiene "miedo a la verdad" y a dejar la Presidencia, ya que en ese momento "dejará de controlar la Fiscalía, la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Tribunal Constitucional", quedando expuesto como un ciudadano más ante el imperio de la ley.