El Gobierno de Asturias responde a Feijóo y defiende la Ley de Nietos frente a las acusaciones de “ingeniería electoral”

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha respondido a las críticas del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, contra la Ley de Nietos, después de que el dirigente popular acusara al Gobierno de Pedro Sánchez de realizar una “ingeniería electoral” mediante la concesión de la nacionalidad española a descendientes de emigrantes.

Barbón ha defendido el reconocimiento a los hijos y nietos de españoles en el exterior y ha reivindicado la relación histórica de Asturias con su emigración, una comunidad que durante décadas mantuvo sus vínculos con el Principado desde América y otros destinos migratorios.

La polémica surge después de que Feijóo afirmara que la aplicación de esta normativa podría incorporar hasta 2,5 millones de nuevos españoles al censo electoral y anunciara que, en caso de que el PP llegue al Gobierno, impulsará una reforma de la ley de nacionalidad para establecer requisitos adicionales.

Desde el Ejecutivo asturiano consideran que estas críticas cuestionan el derecho de los descendientes de emigrantes a recuperar la nacionalidad española y suponen un cambio de posición respecto a declaraciones realizadas anteriormente por dirigentes populares.

Llamedo apela a la hemeroteca y recuerda el discurso del PP en Argentina

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha cargado contra la posición del PP nacional y ha apelado a la “incómoda costumbre” de la hemeroteca de recordar las contradicciones.

Llamedo ha recordado que el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, defendió hace unos meses en Argentina que los hijos y nietos de emigrantes españoles pudieran acceder a la nacionalidad sin límite temporal.

“Hace apenas unos meses, Álvaro Queipo defendía en Argentina que los hijos y nietos de emigrantes pudieran acceder a la nacionalidad española sin límite temporal”, señaló la vicepresidenta, quien considera que las palabras actuales de Feijóo muestran un cambio de postura.

A su juicio, “se le cae la careta al PP ante la emigración” y reclamó al líder popular asturiano que explique si mantiene sus posiciones expresadas ante la colectividad asturiana en el exterior o si asumirá la postura marcada por la dirección nacional de su partido.

Críticas al silencio del PP asturiano

Llamedo también reprochó al PP de Asturias su respuesta ante anteriores críticas de Vox a la emigración asturiana y a los centros asturianos en el exterior. Según la vicepresidenta, Queipo tuvo entonces la oportunidad de defender a la comunidad emigrante y no lo hizo.“Hoy tiene una nueva oportunidad de alzar la voz y discrepar públicamente de su partido y de su líder”, afirmó, aunque añadió que, en su opinión, no espera que lo haga porque “nunca lleva la contraria a quien manda en su partido”.