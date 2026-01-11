El Barça se hace con la Supercopa de España frente al Real Madrid (3-2)

El FC Barcelona se ha hecho este domingo con la Supercopa de España frente al Real Madrid por tres goles a dos, gracias a un doblete de Raphinha —que se alzó con el mvp— y un tanto de Lewandowski.

Desde el King Abdullah Stadium de Yeda, en Arabia Saudí, ante algo más de 60.000 espectadores, los culés han levantado su primer título de este año 2026. Se trata de la decimosexta vez que el Barça se alza con este torneo.

Los goles

La primera parte ha sido el escenario de la mayoría de los goles, hasta un total de cuatro, repartidos a partes iguales entre el Real Madrid y el FC Barcelona.

Enpezaron los culés adelantándose en el marcador: en el minuto 36, Raphinha lograba enchufar su primer tanto en el partido.

Ya cumplido el tiempo reglamentario llegaba el turno de Vinicius (47’), que devolvía el empate al marcador, pero un tanto del delantero polaco del Barça apenas dejó tiempo para celebrarlo.

Vinicius Jr. | Real Madrid

Pero si en el minuto 49’ la enchufaba Lewandowski, Gonzalo hacía lo propio para los blancos en el 51.

Hubo que esperar hasta el minuto 74 para ver el siguiente gol, también a cargo de Raphinha; y los dos últimos arreones del Madrid en los últimos compases del encuentro —ocasiones claras de Carreras y Asencio— no fueron suficientes para, al menos, llegar a los penaltis.

Las notas negativas

Las notas negativas del encuentro han sido el breve rifirrafe entre los de Hansi Flick y los de Xabi Alonso que alcanzó incluso el área técnica; y la expulsión de Frenkie de Jong, con roja directa, tras una fea entrada desde el suelo sobre el recién incorporado Kylian Mbappé. Corría ya el minuto 90’.