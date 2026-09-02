Abierto el plazo para solicitar las becas de la Fundación Amancio Ortega para cursar Bachillerato en Canadá y EEUU

becas

Ofrece 500 plazas para toda España y cubre todos los costes de realizar un curso en el extranjero, desde el viaje a la escolarización y la manutención

Becarios de la Fundación Amancio Ortega
Becarios de la Fundación Amancio Ortega

La Fundación Amancio Ortega abre hoy el plazo de inscripción para la edición 2027-2028 de su programa de becas para estudiar Bachillerato en Canadá y Estados Unidos.

Esta nueva edición del programa de becas contará con 500 plazas y está dirigida a estudiantes de 4º de ESO de centros educativos de toda España, de las cuales 90 están reservadas a alumnos procedentes de Galicia.

Esta beca cubre todos los servicios necesarios para realizar un curso escolar en el extranjero: alojamiento y manutención en una familia local anfitriona, escolarización, viaje, seguro médico y de accidentes, formación previa al inicio del curso y apoyo continuado durante la estancia.

Noticias relacionadas
IE Business School pone en marcha un programa multicampus en Madrid, Nueva York, Dubái y Singapur

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats