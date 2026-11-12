Bélgica se suma a Francia y culpa a Irán de los ciberataques en supermercados

Los servicios de seguridad de Bélgica han encontrado indicios que apuntan a una posible implicación de grupos de piratas informáticos vinculados a Irán en los recientes ciberataques contra los sistemas de refrigeración de supermercados del país, de modo que sus conclusiones replican las obtenidas por Francia en torno al mismo suceso.

"No hay motivos para el pánico, pero seguimos especialmente vigilantes", ha señalado el ministro del Interior de Bélgica, Bernard Quintin, antes de asegurar que las investigaciones continúan abiertas para "identificar la amenaza. "Nos tomamos esto muy en serio", ha concluido.

En todo caso, las autoridades belgas puntualizan que el ataque procede de grupos vinculados a Irán, pero han rechazado señalar directamente al país como responsable o instigador, a diferencia de lo que ha hecho Francia. Por el momento, en Teherán ya han negado tener relación con lo ocurrido.

Durante el mes pasado, los sistemas de refrigeración y congelación de decenas de supermercados de hasta siete países europeos fueron intervenidos y reprogramados para subir su temperatura, lo que obligó a retirar y desechar productos alimentarios con el consecuente coste económico.