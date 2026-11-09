Francia acusa a Irán del ciberataque contra frigoríficos de supermercados

La fiscalía de Francia ha decidido abrir una investigación contra el líder del grupo iraní Shahid Kaveh, dependiente de la Guardia Revolucionaria de Irán, por el ataque informático que desconectó varios frigoríficos de supermercados galos y provocó que se estropearan toneladas de alimentos.

Así, a los cargos por ataques fraudulentos y de daños causados a las personas por parte de un grupo organizado, la fiscalía de París ha añadido el agravante de haber sido cometidos "con el objetivo de servir a una potencia extranjera, en este caso Irán".

Sus conclusiones se ven respaldadas por la investigación llevada a cabo por la oficina contra delitos informáticos, que ha detectado un modus operandi "característico" del grupo iraní, así como por la utilización del idioma persa y direcciones IP que apuntan a terminales ubicadas en Irán.

"Se trata de un ataque de una magnitud y una agresividad sin precedentes", ha alertado el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, que no descarta la apertura de sanciones contra Irán "a escala europea", mientras se investigan los ciberataques en otros puntos del viejo continente que siguieron al perpetrado en Francia. Por el momento, el embajador iraní ya ha sido convocado por el Elíseo.

Ciberataques y amenazas

Después de que varios supermercados franceses se vieran atacados a principios de octubre, la semana pasada esos mismos hackeos se reprodujeron en al menos siete países europeos. Así, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos, Suecia, Estonia y Finlandia sufrieron también la manipulación de los frigoríficos en varias cadenas de alimentación, que perdieron importantes cantidades de alimentos.

Pero, además, en los últimos días se produjeron cerca de medio centenar de amenazas de bomba falsas sobre aviones que sobrevolaban el continente, que obligaron activar los servicios de emergencia e incluso a desviar algún vuelo y a movilizar cazas de las fuerzas aéreas, como en el caso de Italia.