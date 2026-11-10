Irán se desvincula del cibearataque a los supermercados de Francia

"Un intento sumamente irresponsable y absurdo de dañar la imagen de Irán". Con estas palabras, el régimen de Teherán se ha desvinculado de las acusaciones la fiscalía de París, que sitúan a la república islámica detrás de los ciberataques contra congeladores de supermercados en Francia a principios de octubre.

Se trata, a juicio del gobierno que preside Masud Pezeshkian, de acusaciones "descabelladas, infundadas y maliciosas" en línea con "la manida política de lanzar acusaciones contra Irán". Todo ello, desde su punto de vista, con la única finalidad de "complacer a Estados Unidos y al régimen sionista", a los que ha calificado como "los mayores infractores del derecho internacional a nivel mundial".

En este contexto, desde Teherán han relacionado esas acusaciones con la convulsa situación interna que atraviesa la república gala. "Pretenden desviar la atención pública de las políticas destructivas de Francia hacia Irán y Oriente Próximo", han censurado.

A este respecto, las autoridades iraníes han aconsejado a la república que encabeza Emmanuel Macron que utilice las "enormes sumas de dinero" que actualmente destina a "la injerencia en los asuntos de otras naciones" a atender "las necesidades de subsistencia y educación de su propia población", que son la base de las importantes protestas en que está sumido el país.

Visión de Francia

La fiscalía francesa anunció ayer la apertura de una investigación contra el líder del grupo iraní Shahid Kaveh, dependiente de la Guardia Revolucionaria de Irán, por el ataque informático que desconectó varios frigoríficos de supermercados galos y provocó que se estropearan toneladas de alimentos.

Así, a los cargos por ataques fraudulentos y de daños causados a las personas por parte de un grupo organizado, ha añadido el agravante de haber sido cometidos "con el objetivo de servir a una potencia extranjera, en este caso Irán".

Ciberataques y amenazas

Después de que varios supermercados franceses se vieran atacados a principios de octubre, la semana pasada esos mismos hackeos se reprodujeron en al menos siete países europeos. Así, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos, Suecia, Estonia y Finlandia sufrieron también la manipulación de los frigoríficos en varias cadenas de alimentación, que perdieron importantes cantidades de alimentos.

Pero, además, en los últimos días se produjeron cerca de medio centenar de amenazas de bomba falsas sobre aviones que sobrevolaban el continente, que obligaron activar los servicios de emergencia e incluso a desviar algún vuelo y a movilizar cazas de las fuerzas aéreas, como en el caso de Italia. En ese último caso, los aeropuertos de Roma recibieron un correo electrónico de un grupo ruso de ultraderecha que anunciaba ataques contra "el régimen feminista".