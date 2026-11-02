Un ciberataque altera los congeladores de los supermercados en siete países de Europa

Un nuevo ataque informático como el que hace dos semanas causó pérdidas millonarias en Francia ha provocado esta noche importantes subidas de temperatura en frigoríficos y congeladores de supermercados en al menos siete países europeos.

En decenas de tiendas de Bélgica, Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos, Suecia, Estonia y Finlandia, las temperaturas de los refrigeradores de al menos una decena de cadenas de alimentación —como Delhaize, ICA, Carrefour, SuperValu, Coop o Spar— se dispararon durante la noche, hasta el punto de que algunos de ellos quedaron inutilizables tras llegar a anotar 55 grados.

Con todo, la afectación fue dispar en función de los distintos países. Mientras Carrefour Bélgica ha restado importancia al alcance del ataque, dado que solo quince de sus más de 700 tiendas han tenido algún pequeño desperfecto en la sección de congelados, el responsable del ICA en la localidad sueca de Sjöbo ha explicado a TV4 que han tenido que desechar una importante cantidad de alimentos. También el gerente de un Delhaize en el municipio belga de Overijse ha declarado a RTL Info que las consecuencias económicas de este hackeo son "catastróficas".

Estos ataques llegan después de varias advertencias sobre la seguridad de los equipos a raíz de los ataques que tuvieron lugar en Francia el pasado 12 de octubre. Entonces, el organismo galo de respuesta a incidentes informáticos recomendó retirar el acceso directo desde internet a los frigoríficos y limitar su conexión únicamente a redes protegidas; un riesgo que también habían detectado los centros de ciberseguridad de Suecia y Finlandia.

De hecho, sus centros de ciberseguridad habían identificado decenas de controladores accesibles desde internet y contactado con sus propietarios para que tomasen medidas de cara a protegerse de eventuales ataques informáticos.

Nadie reivindica el ataque

Por el momento, ningún grupo ha reivindicado públicamente estos ataques, que coinciden en el tiempo con jornadas de tensión en las calles de varios países europeos.

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De hecho, en las últimas semanas, especialmente Francia e Italia han sido escenario de episodios de importantes protestas violentas y disturbios.