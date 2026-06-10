Paraguay prepara la primera gran licitación de su nuevo transporte metropolitano en Asunción

Paraguay empieza a convertir la reforma del transporte público de Asunción en una oportunidad concreta para operadores y fabricantes de autobuses. Según los propios cálculos del gobierno paraguayo, la primera licitación bajo el nuevo modelo está prevista para este mismo mes.

El primer paquete será el corredor Este–Mariscal López, uno de los considerados estratégicos del área metropolitana. Según el ministerio de Obras Públicas, este eje concentra actualmente 38 líneas y una flota operativa de 212 autobuses; pero, bajo el nuevo esquema, la administración proyecta una flota cercana a 300 unidades.

Además, la electrificación aparece como uno de los ejes de fondo, toda vez que el ejecutivo del país sudamericano, prevé adquirir tanto autobuses eléctricos como diésel de bajas emisiones, al tiempo que impone una reducción gradual de la antigüedad de la flota hasta un máximo de quince años.

Con esta importante licitación en cartera, Paraguay entra así en la carrera latinoamericana por modernizar el transporte urbano en la que están también inmersos países como Argentina, Perú o Colombia.