Bolsonaro rectifica y anuncia que liderará la oposición

Apenas 24 horas ha tardado Flávio Bolsonaro, el candidato del Partido Liberal a la presidencia de Brasil, en dar marcha atrás a su primera reacción al conocerse la victoria de Luis Inácio Lula da Silva. Después de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, que cumple prisión domiciliaria por un intento de golpe de estado tras las elecciones que perdió, también contra Lula, hace cuatro años, ha comunicado ya que liderará la oposición.

Entre otras cosas porque, según él mismo ha denunciado, la policía le ha requerido que entregue su pasaporte, a fin de evitar que pueda abandonar el país y huir de la investigación que tiene abierta por blanqueo de capitales y corrupción. "Fui intimidado en la calle", ha criticado, desde el convencimiento de que este movimiento guarda relación con "una cuestión política".

Así las cosas, tras "un abuso sin precedentes" por parte —ha dicho— del presidente Lula, a quien ha acusado de "comprar las elecciones" con dinero público, ha anticipado ya que reunirá a los diputados y senadores del PL para "organizar" el trabajo que deberán llevar a cabo desde la oposición y perfilar la estrategia a seguir frente a la "barbarie" que protagonizará, a su juicio, el líder del Partido dos Trabalhadores. "No vamos a desistir", ha garantizado.

También su partido ha reconocido los resultados, aunque ha insistido en que se "aclare" lo sucedido durante el aumento de la jornada de votación. "Nadie entendió qué pasó, nadie sabe qué impacto tuvo", ha sostenido Bolsonaro sobre la decisión del Tribunal Supremo de Brasil de prolongar dos horas el horario debido a las incidencias que estaba registrando el transporte público y las numerosas quejas presentadas por electores.

Trump sospecha que hubo "fraude"

De este modo, Flávio Bolsonaro y el Partido Liberal han dejado solo al presidente de Estados Unidos en sus acusaciones de fraude en los comicios. "Parece que es otro fraude electoral, francamente. Ha dejado una impresión terrible al mundo", ha sostenido, antes de tachar de "corrupto" el procedimiento. Siendo de los pocos presidentes del mundo que en las últimas horas no reconoció públicamente la victoria de Lula, Donald Trump sí ha asegurado, con todo, que se lleva "muy bien" con él.