El enviado de Trump a Minnesota da por "concluida" la operación antiinmigración

Tom Homan, el denominado zar de las fronteras enviado por Trump a Minnesota en medio de la crisis derivada de la muerte de dos estadounidenses a manos de los agentes de control de inmigración, ha dado por concluida la polémica operación Metro Surge.

"He propuesto al presidente Trump, que así lo ha convenido, que se concluya esta operación. Esta semana ya se ha iniciado una reducción significativa de tropas y continuará durante las próximas", ha explicado a la prensa, aludiendo así a que ya había decretado la retirada de 700 de los agentes desplegados en el Estado.

Por su parte, ha apuntado que él permanecerá en el terreno "un tiempo más" junto a un "pequeño grupo" de agentes para supervisar el final del operativo, y el personal asignado para investigar los actos violentos ocurridos durante las protestas y las acusaciones de fraude en el Estado "seguirá en sus puestos hasta que concluya su trabajo".

Y, aunque ha reconocido que no quiere "más derramamiento de sangre", ha negado que la finalización de esta operación pueda entenderse como dar "marcha atrás" en la vocación de Trump de "aplicar" las leyes migratorias. "Nada ha cambiado. El presidente hizo una promesa llevar a cabo una deportación masiva, y eso es lo que este país va a tener", ha ratificado.