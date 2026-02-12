TEMPORAL
Nils eleva el umbral de varios ríos en la provincia

El enviado de Trump a Minnesota da por "concluida" la operación antiinmigración

Crisis en EEUU

A pesar de la retirada, el zar de las fronteras advierte de que "nada ha cambiado", ya que Trump prometió "llevar a cabo una deportación masiva y eso es lo que este país va a tener"

Tom Homan, el zar de las fronteras enviado por Trump a Minnesota
Tom Homan, el zar de las fronteras enviado por Trump a Minnesota

Tom Homan, el denominado zar de las fronteras enviado por Trump Minnesota en medio de la crisis derivada de la muerte de dos estadounidenses a manos de los agentes de control de inmigración, ha dado por concluida la polémica operación Metro Surge.

"He propuesto al presidente Trump, que así lo ha convenido, que se concluya esta operación. Esta semana ya se ha iniciado una reducción significativa de tropas y continuará durante las próximas", ha explicado a la prensa, aludiendo así a que ya había decretado la retirada de 700 de los agentes desplegados en el Estado.

Por su parte, ha apuntado que él permanecerá en el terreno "un tiempo más" junto a un "pequeño grupo" de agentes para supervisar el final del operativo, y el personal asignado para investigar los actos violentos ocurridos durante las protestas y las acusaciones de fraude en el Estado "seguirá en sus puestos hasta que concluya su trabajo".

Y, aunque ha reconocido que no quiere "más derramamiento de sangre", ha negado que la finalización de esta operación pueda entenderse como dar "marcha atrás" en la vocación de Trump de "aplicar" las leyes migratorias. "Nada ha cambiado. El presidente hizo una promesa llevar a cabo una deportación masiva, y eso es lo que este país va a tener", ha ratificado.

Noticias relacionadas
La Casa Blanca anuncia una investigación sobre la última muerte en Minnesota a manos de antiinmigración El candidato republicano a gobernador de Minnesota se retira: "No puedo ser de un partido que hace eso" Un hombre ataca a una congresista demócrata que pidió el cese de la secretaria de Seguridad Nacional por los sucesos de Minnesota Trump retira 700 agentes antiinmigración de Minnesota

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats